SÜPER LİG

Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Arman, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 66 yaşla Süper Lig'in en yaşlı teknik direktörü konumunda bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 66 yaşla Süper Lig'in en yaşlı teknik direktörü konumunda bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

"Ciddi bir durum yok"

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

Ümit Davala'dan yalanlama

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı: Hastanede emin ellerdeyim
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı: Hastanede emin ellerdeyim

Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı."Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra Fatih Terim liglerin ertelenmemesine böyle tepki göstermişti.#Galatasaray Teknik Direktörü #FatihTerim, #koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmemesine böyle tepki göstermişti: &quot;Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Kimi şampiyon ilan edeceklerse etsinler. Hepimiz paranoyak olduk.&quot; pic.twitter.com/wwj8Yodgd1&mdash; Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) March 23, 2020

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