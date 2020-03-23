Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

"Ciddi bir durum yok"

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

Ümit Davala'dan yalanlama

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını böyle duyurdu: "Emin ellerdeyim, merak etmeyin." pic.twitter.com/6eZJaKbUNZ — Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) March 23, 2020