Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 82'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 39 puanla 11. sırada kaldı.

37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.