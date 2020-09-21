Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatayspor'a gol atamadı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

9. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.

31. dakikada sol kanattan Caner’in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia’nın dokunamadığı top kaleci Munir’de kaldı.

35. dakikada ceza sahası dışından Ozan’ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Lemos'un çok uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90 5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde altıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Valencia ve Lemos ilk kez 11’de