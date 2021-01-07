SÜPER LİG

Fenerbahçe-Alanyaspor (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Alanyaspor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe'nin 11'i;

  • Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Sinan Gümüş, Thiam

Alanyaspor'un 11'i;

  • Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro.

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