Fenerbahçe-Alanyaspor (CANLI)

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe'nin 11'i;

Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Sinan Gümüş, Thiam

Alanyaspor'un 11'i;