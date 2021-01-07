Kritik maçta Fenerbahçe kazandı: Pelkas performansıyla dikkat çekti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş ve Pelkas attı.
Maçtan dakikalar;
12. dakikada Ozan’ın indirdiği topla sol çaprazda buluşan Sinan Gümüş’ün plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
23. dakikada sol taraftan Sinan’ın yaptığı ortada arka direkte Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona’da kaldı.
45. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Caner’in kafasından seken topu ceza sahası dışında karşılayan Bakasetas’ı sert şutunu kaleci Altay kontrol etti.
45 1. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe kontratağında Ozan’ın pasını alan Thiam’ın ceza alanı içine girer girmez çektiği şut yan ağlarda kaldı.
45+3. dakikada Bareiro ile duvar pası yaparak ceza alanı içine sarkan Efecan’ın sağ çaprazdan şutunu kaleci Altay güçlükle kornere çeldi.
Fenerbahçe'nin 11'i;
- Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Sinan Gümüş, Thiam
Alanyaspor'un 11'i;
Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro.
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