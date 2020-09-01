Mame Thiam coştu, Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Erol Bulut'un ilk 11'i

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Harun Tekin, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gönül, Jailson, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Michael Frey ilk 11’iyle çıktı.

57. dakikada Tolga Ciğerci ve Filip Novak oyuna dahil olurken, Sinan Gümüş ve Gustavo kenara gelen isimler oldu. Fenerbahçe’deki son değişiklik ise 76. dakikada gerçekleşti. Jailson’un yerine Oğuz Kağan oyuna dahil oldu.

Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel 11’iyle başladı. Akdeniz ekibinde 57’de Ufuk’un yerine Harun, Mukairu’nun yerine de Adem oyuna dahil oldu. 83. dakikada ise Jahovic ve Hakan Özmert çıktı, Gökdeniz ve Mevlüthan oyuna girdi.

📸 Maçtan kareler! ⚡️#FBvANT pic.twitter.com/jGne3tEOzG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2020

Thiam hat trick yaptı





İlk yarıyı Mame Thiam’ın 29 ve 41. dakikadaki golleriyle 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, 64’te Caner Erkin, 82’de yine Mame Thiam’ın golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, turnuva kapsamında bugün oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.



