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Fenerbahçe Antalyaspor maçının detayları

Mame Thiam coştu, Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe, özel maçta konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mame Thiam yaptığı hat trick ile karşılaşmanın yıldızı oldu. Maçla ilgili bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
Mame Thiam'ın gol sevinci

Mame Thiam'ın gol sevinci

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Erol Bulut'un ilk 11'i

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Harun Tekin, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gönül, Jailson, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Michael Frey ilk 11’iyle çıktı.

57. dakikada Tolga Ciğerci ve Filip Novak oyuna dahil olurken, Sinan Gümüş ve Gustavo kenara gelen isimler oldu. Fenerbahçe’deki son değişiklik ise 76. dakikada gerçekleşti. Jailson’un yerine Oğuz Kağan oyuna dahil oldu.

Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel 11’iyle başladı. Akdeniz ekibinde 57’de Ufuk’un yerine Harun, Mukairu’nun yerine de Adem oyuna dahil oldu. 83. dakikada ise Jahovic ve Hakan Özmert çıktı, Gökdeniz ve Mevlüthan oyuna girdi.

Thiam hat trick yaptı


İlk yarıyı Mame Thiam’ın 29 ve 41. dakikadaki golleriyle 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, 64’te Caner Erkin, 82’de yine Mame Thiam’ın golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı.

  • Fenerbahçe, turnuva kapsamında bugün oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.


Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)
Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta Ümraniyespor'u konuk etti.Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Fatih Öztürk, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Belhanda, Arda, Diagne, Falcao 11'iyle çıktı.Sarı-kırmızılılar, 6. dakikada Radamel Falcao'nun penaltı golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.📸 Falcao ve Ömer Bayram’ın golleriyle 2-0 kazandığımız Ümraniyespor karşılaşmasından kareler. pic.twitter.com/dSpOp6ajPF&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2020 İkinci yarıda Taylan hariç kadroyu değiştirdiTeknik direktör Fatih Terim, maçın ikinci yarısında kadroyu Taylan Antalyalı dışında komple değiştirdi. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda; Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ahmet, Emin, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Jimmy Durmaz, Sekidika, Ali Yavuz, Adem Büyük 11'iyle sahada yer aldı.Ömer Bayram skoru tayin ettiGalatasaray'da Ömer Bayram, 80. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.Galatasaray-Ümraniyespor maç özetiGalatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'yü tanıyalımVideo: Galatasaray: 1 - 0 İstanbulspor (Özet)

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