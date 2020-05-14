SÜPER LİG

Fenerbahçe aradığı stoperi İtalya'da buldu: Görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertlilerin Atalanta’nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi temasta olduğu, ilerleyen günlerde ise transfer için resmi adımların atılacağı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Palomino stoper bölgesinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Palomino stoper bölgesinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe’de takımın başına getirilecek olan teknik direktör arayışları devam ederken, transfer için de çalışmalar başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip Atalanta’nın Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe’nin bu isimle yakın temasta olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimin yapılacağı belirtildi.

  • Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası’nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Kulübüyle sözleşmesi sona erecek Palomino'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kulübüyle sözleşmesi sona erecek Palomino'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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