Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın
- 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba
- 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
- 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler
- 19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe
- 16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
- 16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
- 19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
- 19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya
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