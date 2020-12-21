Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya

Beşiktaş zirve yarışında haftanın kazananı oldu: Erzurumspor karşısında farklı galibiyet Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar;18'inci dakikada Josef de Souza'nın pasında Mensah'ın ceza sahası içinde kontrol etmeye çalıştığı top, Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.22'nci dakikada N'Koudou topu sol çaprazdan içeri kesti. Arka direkte Aboubakar ve Welinton meşin yuvarlağa doğru hareketlenirken, iki futbolcu da topa dokunamadı.40'ıncı dakikada kaleci Ersin Destanoğlu istediği pası veremedi ve top Gomes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Ersin Destanoğlu başarılı olurken sol çaprazda topu önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun kötü vuruşu dışarı çıktı.53'üncü dakikada Gomes'in pasıyla topla buluşan Muhammed, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak zayıf şut Ersin Destanoğlu'nda kaldı.57'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan bindiren Necip Uysal, ceza sahasına girdi ve ortasını yaptığı sırada Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.59'uncu dakikada topun başına geçen Aboubakar, topu ağlara gönderdi: 1-0.63'üncü dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile kontra atağa çıktı. Bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Mensah, topu ceza sahasına kadar sürdü ve sonrasında N'Koudou'ya "al da at" pası verdi. N'Koudou topu boş ağlara göndererek farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.69'uncu dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya ön direkte şık bir dokunuş yapan Vida, ağları sarstı: 3-0.71'inci dakikada hızlı paslarla rakip ceza sahasına giren Beşiktaş'ta Atiba'nın pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgeden topa vuran Aboubakar, bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahasında BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, ligin son sırasında bulunan BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. pic.twitter.com/PjiPy9wXLw— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 20, 2020 Aboubakar krallıkta zirveye çıktıBeşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, BB Erzurumspor filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi. Süper Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu maçta attığı 2 golle krallık yarışında zirveye yükseldi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10. karşılaşmasına çıkan ve 8 kez fileleri havalandırmayı başaran Aboubakar; Loic Remy, Adem Büyük, Davidson ve Diagne gibi rakiplerini geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sırayı aldı. 6. haftada Denizlispor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Aboubakar, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında ise sessiz kalmıştı. 9. haftada Başakşehir’e attığı golle yeniden gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atarak galibiyette başrol oynamıştı. Kasımpaşa ve Alanyaspor filelerini de havalandırmayı başaran Aboubakar, BB Erzurumspor önünde 59. dakikada penaltıdan gol perdesini açarken, 71. dakikada da takımının 4. golüne imza atarak ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti ve krallık yarışında zirveye çıktı.12 dakikada 4 gol mü? 😱#BJKvERZ | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/joiVDZodK7— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2020 Yayıncı kuruluş protesto edildiSüper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin aldığı ortak karar doğrultusunda, ödemelerin gecikmesi sebebiyle maçın başlama düdüğünün ardından futbolcular yaklaşık bir dakika olduğu yerde bekleyip topa dokunmayarak yayıncı kuruluşu protesto etti. Erzurumspor'da bu kararı unutan birkaç futbolcu başlama düdüğüyle birlikte paslaşmaya başlarken, Beşiktaşlı oyuncuların uyarısı sonucunda iki takım da bir dakika boyunca mücadeleyi bıraktı.



