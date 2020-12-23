Fenerbahçe-Başakşehir maçının tartışılan adamı Luiz Gustavo

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Luiz Gustavo, rakibine sert bir harekette bulundu. 12. dakikada gerçekleşen bu pozisyon sonrasında Başakşehirli futbolcular kırmızı kart itirazında bulunsa da hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.
Konuyla ilgili sosyal medyada tepki içerikli mesajlar atılırken Rıdvan Dilmen de pozisyona dair fikrini NTV canlı yayınında paylaştı.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- "Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Antrenman maçı gibi Başakşehir için. Fenerbahçe'nin hocası olsam, bu 4-2-4 gibi taktiği takımların yüzde 90'ına uygularım, böyle bir çılgınlık yaparım ama Başakşehir'e karşı yapmam. Gustavo'ya kırmızı kart verilmeliydi, tartışılmaz. Bu pozisyon kırmızı kart. Yaralayıcı bir harekettir. Cüneyt Çakır doğru bir istekte bulundu, 'gel' dedi ama aralarındaki görüşmelerde ne oldu bilemiyorum. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması gerekiyordu. Gustavo Noel'e gitmesin. Aranıyor. Bayağı uğraşıyor."
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