Fenerbahçe-Başakşehir maçının tartışılan adamı Luiz Gustavo

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Luiz Gustavo, rakibine sert bir harekette bulundu. 12. dakikada gerçekleşen bu pozisyon sonrasında Başakşehirli futbolcular kırmızı kart itirazında bulunsa da hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.

Konuyla ilgili sosyal medyada tepki içerikli mesajlar atılırken Rıdvan Dilmen de pozisyona dair fikrini NTV canlı yayınında paylaştı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;