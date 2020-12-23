SÜPER LİG

Fenerbahçe-Başakşehir maçının tartışılan adamı Luiz Gustavo

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerin yıldızı Luiz Gustavo için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Luiz Gustavo, rakibine sert bir harekette bulundu. 12. dakikada gerçekleşen bu pozisyon sonrasında Başakşehirli futbolcular kırmızı kart itirazında bulunsa da hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.

Konuyla ilgili sosyal medyada tepki içerikli mesajlar atılırken Rıdvan Dilmen de pozisyona dair fikrini NTV canlı yayınında paylaştı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • "Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Antrenman maçı gibi Başakşehir için. Fenerbahçe'nin hocası olsam, bu 4-2-4 gibi taktiği takımların yüzde 90'ına uygularım, böyle bir çılgınlık yaparım ama Başakşehir'e karşı yapmam. Gustavo'ya kırmızı kart verilmeliydi, tartışılmaz. Bu pozisyon kırmızı kart. Yaralayıcı bir harekettir. Cüneyt Çakır doğru bir istekte bulundu, 'gel' dedi ama aralarındaki görüşmelerde ne oldu bilemiyorum. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması gerekiyordu. Gustavo Noel'e gitmesin. Aranıyor. Bayağı uğraşıyor."

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetm...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.