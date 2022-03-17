Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Berke Özer ile sözleşme uzatmama kararı aldık

Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan genç oyuncuları İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu için imza töreni düzenledi.

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törene sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve futbolcuların yakınları katıldı.

"Yollarımızı ayıracağız"

Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladıklarını ve Berke Özer ile de yollarını ayıracaklarını söyledi. Başkan Koç, "Berke Özer ile iki tarafın da hayrına seneye beraber olmamanın daha doğru olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

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"Şapka çıkartmak lazım"

Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşme durumuyla ilgili olarak ise, "İsmail hoca bize daha çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir. 6 ay sonra büyük ihtimalle yabancı hocayla çalışacağımız kaotik bir ortam. Para pul konuşmadan, önünü hiç görmeden, sıkıntılı bir dönemde takımı aldık. Ben kendisini 19-20 yaşından beri tanırım. Ona şapka çıkarmak gerekir bu sorumluluğu aldığı için. İnşallah şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha da uzun beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün"

Sezonun kendisini için çok iyi gittiğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, "Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. 64 kilo ve sakalsızdım. Şimdi 9 kilo aldım. Kendimi her geçen gün kanıtlıyorum. Bu seneki performansım için çok mutluyum. Bu sezon benim için inanılmaz geçiyor. En iyi performansımı gösteriyorum diyebilirim. Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün. Burada birçok yetenekli oyuncu var. Umarım bir gün hepimiz sahada bu takım için savaşabiliriz. Ben daha fazla maç ve kupa kazanmak için savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Son olarak iyi ki Fenerbahçe" diye konuştu.

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Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilip edilmeyeceği ile ilgili gelen soruya ise, "Şu anda sakatlığım devam ediyor. Milli takıma gidebilir miyim, bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım en kısa sürede tekrardan fit durumda olurum. Bu konu hakkında bir şey söyleyemem" şeklinde cevap verdi.

"Fenerbahçe sevgisi çok küçükken bana nasip oldu"

GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda takıma geri dönecek olan Muhammed Gümüşkaya, "Çok mutluyum. Başkanımıza, Tahir hocama, desteğini esirgemeyen ve kulübe gelmeme vesile olan aileme, menajerlerime çok teşekkür ederim. 11 yaşında bu kapıdan içeri girdim. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken bana nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. İmzalayacağımız kontratlar biraz vesile. Çünkü ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Bundan dolayı onurlu ve gururluyum. Burada çok fazla yetenekli kardeşim var. İnşallah hepimiz ve camiamız için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

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"İyi ki Fenerbahçe"

Fenerbahçe'ye daha büyük katkılar sağmak istediklerine dikkat çeken Arda Güler, "Başta aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Sizlerle olmak benim için büyük onur ve gurur. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet ederiz. Büyük başarılar sağlarız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhammed ağabeyin dediği gibi sözleşme bizim için prosedür. Biz Fenerbahçeliyiz. Oynadık, inşallah oynamaya devam edeceğiz. Daha da çok katkımız olacak inşallah. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

"Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız"

Fenerbahçe'de büyüdüklerini söyleyen Ertuğrul Çetin, "Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Burada olmam kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fikirtepe Tesisleri, Dereağzı, Can Bartu, Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahçe ile ilgili ne görmek isterseniz bugün aslında karşınızda duruyor. Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe var" diye konuştu.

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"Çok gururluyum"

12 yaşında Fenerbahçe'ye geldiğini söyleyen Melih Bostan, "6 senedir buradayım. Ben buraya geldiğimden beri çok mutluyum. Çok gururluyum. Küçük yaşımdan beri A takımda oynayıp, çubuklu ile gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bu hayali gerçekleştirebilmek için bana bir fırsat verdi. Ben de bunun karşılığını çok çalışarak vereceğim. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyi taraftarının önünde oynama hayaliyle büyüdüm"

Fenerbahçe taraftarının önünde futbol oynama hayaliyle büyüdüğünü söyleyen yeni transfer İsak Vural, ise şöyle konuştu: "Herkese merhabalar. Bugün söylemem gerekenlere dair bir mesaj aldım. Ancak onları söylemeyeceğim. Ben kalbimde bu renklere olan aşkı, kendi kelimelerimle tasvir edeceğim. Ben sarı-lacivertli renklerle doğmuş, sarı-lacivertli formalarla büyümüş bir çocuk olarak bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarının önünde oynama hayaliyle büyüdüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Babam ve büyükbabam iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bana bunu aşıladılar. Gerçekten çok mutluyum. Takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe."

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