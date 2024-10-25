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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:2625/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos’u konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos’u konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos’u konuk edecek. Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorunun cevabı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, ilk 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Son şampiyon Yunan ekibi ise ligdeki son 2 maçını kaybetti. Panathinaikos 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor. İki takım, geçen sezon Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaşmış ve Panathinaikos karşılaşmayı kazanarak şampiyonuğa uzanacağı finale çıkmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı bu akşam
saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY AVRUPA LİGİ 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 5. haftasının maç programı ve ilk 4 haftanın puan durumu şöyle:

Yarın:

21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)

24 Ekim Perşembe:

20.00 Zalgiris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)

20.00 Monaco-Paris Basketbol (Gaston Medecin)

21.30 Baskonia-ALBA Berlin (Buesa Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)

21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)

25 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)

21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)

21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)

THY AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Takım O G M A Y Av. P

1- Kızılyıldız 4 3 1 318 289 29 7

2- Barcelona 4 3 1 325 302 23 7

3- Monaco 4 3 1 350 330 20 7

4- Zalgiris 4 3 1 298 291 7 7

5- Fenerbahçe Beko 4 3 1 300 296 4 7

6- Panathinaikos AKTOR 4 2 2 155 147 8 6

7- Olympiakos 4 2 2 323 309 14 6

8- Partizan 4 2 2 345 338 7 6

9- Anadolu Efes 4 2 2 336 332 4 6

10- Real Madrid 4 2 2 344 345 -1 6

11- LDLC ASVEL 4 2 2 145 150 -5 6

12- Baskonia 4 2 2 304 308 -2 6

13- Maccabi Playtika 4 2 2 340 349 -9 6

14- Bayern Münih 4 2 2 363 376 -13 6

15- Paris Basketbol 4 1 3 342 348 -6 5

16- Alba Berlin 4 1 3 305 332 -27 5

17- EA7 Emporio Armani Milan 4 1 3 309 341 -32 5

18- Virtus Sagafredo Bologna 4 - 4 305 335 -30 4



#Fenerbahçe Beko
#Panathinaikos
#THY Avrupa Ligi

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