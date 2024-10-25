Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, ilk 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Son şampiyon Yunan ekibi ise ligdeki son 2 maçını kaybetti. Panathinaikos 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor. İki takım, geçen sezon Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaşmış ve Panathinaikos karşılaşmayı kazanarak şampiyonuğa uzanacağı finale çıkmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.