SÜPER LİG

Fenerbahçe Berke Özer'i Belçika'ya gönderdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oldu. Genç file bekçisi yeni sezonda Belçika'da forma giyecek.

Haber Merkezi AA
Berke Özer, Fenerbahçe kariyerinde sadece 1 maçta forma giydi.

Berke Özer, Fenerbahçe kariyerinde sadece 1 maçta forma giydi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Berke Özer'in gelecek sezon Westerlo forması giyeceği belirtildi.

Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer edilen Berke, sadece 1 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Westerlo, daha önce de Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

  • Berke Özer, geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak sarı lacivertlilerde forma şansı bulamamıştı.

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