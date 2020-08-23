Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11’i ile çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5’inci dakikada Ndao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7’nci dakikasında Ozan Tufan’ın penaltı gölüyle sarı-lacivertliler durumu 1-1’e getirdi.

İkinci yarı golle başladı

İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun’un yerine Altay’ı, Sadık’ın yerine Ferdi’yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47’nci dakikada Mert Hakan Yandaş ile öne geçmeyi başardı: 2-1.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe’de, mücadelenin 66’ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç’e bıraktı.

Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Karagümrük’te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed’e bırakırken, karşılaşma da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Muriqi, Tolgay ve Dirar sakat

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa’nın dışında, Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak da antrenman eksikleri nedeniyle süre almadı.

Gökhan ve Caner kaptan

Karşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül maça kaptan olarak çıktı. Mücadelenin 66’ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’e bıraktı.

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Mert Hakan Yandaş ilk golünü attı

00:18 dk 22 Ağustos 2020 Yeni Şafak Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sarı lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET) Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Lille, 40. dakikada Jonathan Bamba'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran konuk ekip Rennes, 74. dakikada Damien Da Silva'nın ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Öte yandan, Rennes'te 35. dakikada Sacha Boey, Lille'de ise 43. dakikada Reinildo Mandava doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Burak Yılmaz ilk resmi maçına çıktıYeni transfer Burak Yılmaz, 64. dakikada Jonathan David'in yerine dahil olarak Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Lille'de Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Benjamin Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.Lille-Rennes maçını izlemek için tıklayınızMerci pour votre soutien pendant les 90 minutes ❤#LOSCSRFC pic.twitter.com/STEIRLnhYn— LOSC (@losclive) August 22, 2020



