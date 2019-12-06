Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 5-2

Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe rakibini iyi bir futbolun ardından 5-2 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Muriqi (2) Gustavo, Ferdi ve Kruse atarken, Gençlerbirliği'nin gollerini de Sio ve Stancu kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 25'e yükseltirken, Gençlerbirliği 14 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

9. dakikada Candeias’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar’dan seken topu alan Sio’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Vedat’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues’in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kurtardı.

GOL!

23. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GOL!

32. dakikada Kruse’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada Rodrigues’in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre’nin ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç’an dönen top tekrar Emre’ye çarpıp dışarıya çıktı.

GOL!

39. dakikada orta sahada Kruse’nin pasında hareketlenen Rodrigues’den önce defans araya girdi. Ceza sahası içine giden topta Candeias’tan önce kayarak topu alan Vedat’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

68’inci dakikada Muriç’in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse’nin şutunda kaleci Ertaç iki hamlede topun sahibi oldu.

GOL!

75’inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ozan Tufan’ın pasıyla topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-1.

GOL!

78’inci dakikada Gençlerbirliği farkı 2’ye düşürdü. Nadir Çiftçi’nin pasında Fenerbahçe savunmasına çarpan top ceza yayı üstündeki Stancu’nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Altay’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-2.

GOL!

87’nci dakikada Kruse skoru belirledi. Tolgay Arslan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues, ceza sahası içine girdikten sonra boş durumdaki Kruse’yi gördü. Kruse, boş kaleye topu ağlara gönderdi: 5-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti.

14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. pic.twitter.com/LZEp8mxSCs — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Aralık 2019

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