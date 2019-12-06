Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında 'çizgi çizilmedi' tartışması

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig maçında sarı lacivertlilerin beraberlik golü tartışma çıkardı. Isla'nın golden önce ofsayt olduğu belirtilirken VAR Hakemi Volkan Bayarslan'dan pozisyona dair orta hakem Ali Şansalan'a uyarı gitmedi.
Pozisyonun hemen ardından maçın başlaması tepki çekerken sosyal medyada yayıncı kuruluşa, 'ofsayt çizgisi neden çizilmedi' şeklinde tepki mesajları atıldı.
İşte tartışma çıkartan o pozisyon;
Rıdvan Dilmen'in devre arasında yaptığı açıklamalar;
- -"beIN Sports'un kendisine göre haklı bir açıklaması var, VAR görüntüleri bizim insiyatifimizde değil diyor. Bugün kafalarda soru işareti kaldı. İlk golde Isla'ya atılan topta ofsayt var mı, yok mu?"
- -"İlk golde oyuncu topu attığında çizgiyi çizsinler, sonra diğerlerini tartışalım. Henüz çizmediler. Gençlerbirliği'ndeki oyuncudan sekip sekmediğine sonra bakarız."
- -"İlk golde ofsayt çizgisini çizmezseniz, 'affedersiniz ama 'yemedi galiba' derler. Fenerbahçe bağırdı, çağırdı böyle oldu derler. Ben derim. Siz çizin."
Yorum