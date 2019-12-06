Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında 'çizgi çizilmedi' tartışması

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig maçında sarı lacivertlilerin beraberlik golü tartışma çıkardı. Isla'nın golden önce ofsayt olduğu belirtilirken VAR Hakemi Volkan Bayarslan'dan pozisyona dair orta hakem Ali Şansalan'a uyarı gitmedi.

Pozisyonun hemen ardından maçın başlaması tepki çekerken sosyal medyada yayıncı kuruluşa, 'ofsayt çizgisi neden çizilmedi' şeklinde tepki mesajları atıldı.

İşte tartışma çıkartan o pozisyon;

Rıdvan Dilmen'in devre arasında yaptığı açıklamalar;