SÜPER LİG

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında 'çizgi çizilmedi' tartışması

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan Süper Lig maçında sarı lacivertlilerin beraberlik golü ofsayt tartışmalarına neden oldu. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yayıncı kuruluşa seslenerek 'ofsayt çizgisini çekin' uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriç

Vedat Muriç

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig maçında sarı lacivertlilerin beraberlik golü tartışma çıkardı. Isla'nın golden önce ofsayt olduğu belirtilirken VAR Hakemi Volkan Bayarslan'dan pozisyona dair orta hakem Ali Şansalan'a uyarı gitmedi.

Pozisyonun hemen ardından maçın başlaması tepki çekerken sosyal medyada yayıncı kuruluşa, 'ofsayt çizgisi neden çizilmedi' şeklinde tepki mesajları atıldı.

İşte tartışma çıkartan o pozisyon;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Rıdvan Dilmen'in devre arasında yaptığı açıklamalar;

  • -"beIN Sports'un kendisine göre haklı bir açıklaması var, VAR görüntüleri bizim insiyatifimizde değil diyor. Bugün kafalarda soru işareti kaldı. İlk golde Isla'ya atılan topta ofsayt var mı, yok mu?"
  • -"İlk golde oyuncu topu attığında çizgiyi çizsinler, sonra diğerlerini tartışalım. Henüz çizmediler. Gençlerbirliği'ndeki oyuncudan sekip sekmediğine sonra bakarız."
  • -"İlk golde ofsayt çizgisini çizmezseniz, 'affedersiniz ama 'yemedi galiba' derler. Fenerbahçe bağırdı, çağırdı böyle oldu derler. Ben derim. Siz çizin."

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