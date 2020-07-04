Son dakikaları nefes kesen maçta gülen taraf Fenerbahçe

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Göztepe'nin tek golünü ise Soner Aydoğdu attı. Ayrıca karşılaşmanın 90+4. dakikasında Serdar Aziz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 49'a yükselirken, Göztepe ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Serdar Gürler sakatlandı

Fenerbahçe’nin Göztepe ile karşılaştığı maçta konuk ekipten Serdar Gürler, sahayı sedye ile terk etti.

Mücadelenin 22’nci dakikasında ayağını ters basan Serdar Gürler, sekerek oyun alanı dışına çıktı. Uzun süre yerde kalan Serdar Gürler’e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğu ve karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Serdar’ın yerine oyuna Napoleoni dahil oldu.

Hasan Ali son 2 maç 2 asist

Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, performans artırdı. Ligdeki son 2 maçta yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Ali, geçtiğimiz hafta oynanan Malatyaspor maçında Vedat Muriç, bu hafta ise Göztepe maçında Ferdi’nin gol atmasına katkı sağladı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı özeti

Fenerbahçe Göztepe maçının özeti için tıklayınız.