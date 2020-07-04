SÜPER LİG

Fenerbahçe Göztepe 2-1 maç özeti

Son dakikaları nefes kesen maçta gülen taraf Fenerbahçe

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin son dakikaları adeta nefes kesti. Göztepe'nin üst üste ataklarında, Fenerbahçe'de Altay Bayındır kalesinde devleşti ve İzmir ekibinin beraberlik golünü bulmasına izin vermedi.

Haber Merkezi AA, DHA
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Göztepe'nin tek golünü ise Soner Aydoğdu attı. Ayrıca karşılaşmanın 90+4. dakikasında Serdar Aziz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 49'a yükselirken, Göztepe ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Serdar Gürler sakatlandı

Fenerbahçe’nin Göztepe ile karşılaştığı maçta konuk ekipten Serdar Gürler, sahayı sedye ile terk etti.

Mücadelenin 22’nci dakikasında ayağını ters basan Serdar Gürler, sekerek oyun alanı dışına çıktı. Uzun süre yerde kalan Serdar Gürler’e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğu ve karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Serdar’ın yerine oyuna Napoleoni dahil oldu.

Hasan Ali son 2 maç 2 asist

Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, performans artırdı. Ligdeki son 2 maçta yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Ali, geçtiğimiz hafta oynanan Malatyaspor maçında Vedat Muriç, bu hafta ise Göztepe maçında Ferdi’nin gol atmasına katkı sağladı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı özeti

Fenerbahçe Göztepe maçının özeti için tıklayınız.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray antrenmanında duygu dolu anlar: Y...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.