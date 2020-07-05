Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası flaş gelişme: İstifa etti

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-1 yenilerek koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

Bu sezon 9. hafta sonrası istifa eden Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen 43 yaşındaki teknik adamın yakın çevresiyle paylaştığı istifasının başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Kariyerinde daha önce 2. Lig ve 1. Lig'de Hatayspor'u çalıştıran, Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan İlhan Palut'un istifasında son 9 maçta yalnız 1 galibiyet alınması ve takımın düşüşe geçen performansının rol oynadığı ifade edildi.

Ligde hedefsiz kaldı

Palut'la ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste puan kayıplarıyla 38 puanı aşamayıp hedefsiz kalmıştı. Ligde son 4 maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Sivasspor karşısına çıkacak Göztepe'de kalan haftalar için bir teknik direktörle anlaşılıp anlaşılmayacağı ise şu anda belirsiz.

Süper Lig'de ayrılık: Bülent Uygun'un sözleşmesi feshedildi Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi."Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır"Süper Lig'in 30. haftasında dün Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, "Kazanmak istiyorduk. Dolayısıyla çok sor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin güçlü ve golcü oyunculara sahip olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yönelik bir oyun mantalitesiyle, yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. Oyun içerisinde sistemler değiştirmeye çalıştık. Skor anlamında istediğimizi alamadık. Denizlispor için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlisporumuz bu ligde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.Bülent Uygun yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan toplamıştı.Küme düşme potasına yaklaşan Denizlispor'un zorlu fikstürü



