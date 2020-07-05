Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi sona eriyor
Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası flaş gelişme: İstifa etti
Süper Lig'de hedefsiz kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un istifasını yönetime sunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil'in Palut'un istifasını kabul edeceği konuşuluyor.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-1 yenilerek koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.
Bu sezon 9. hafta sonrası istifa eden Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen 43 yaşındaki teknik adamın yakın çevresiyle paylaştığı istifasının başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Kariyerinde daha önce 2. Lig ve 1. Lig'de Hatayspor'u çalıştıran, Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan İlhan Palut'un istifasında son 9 maçta yalnız 1 galibiyet alınması ve takımın düşüşe geçen performansının rol oynadığı ifade edildi.
Ligde hedefsiz kaldı
Palut'la ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste puan kayıplarıyla 38 puanı aşamayıp hedefsiz kalmıştı. Ligde son 4 maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Sivasspor karşısına çıkacak Göztepe'de kalan haftalar için bir teknik direktörle anlaşılıp anlaşılmayacağı ise şu anda belirsiz.
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