Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası flaş gelişme: İstifa etti

Süper Lig’de son 4 maçta galibiyet alamayan Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut’un istifası kabul edilmedi. İstifasını sunan genç teknik adamla dün akşam ve bugün toplantı yapan başkan Mehmet Sepil ile başkanvekili Talat Papatya yola devam kararı verdi.

Palut’un istifasını sunduğu haberinin doğru olduğunu belirten Talat Papatya, “Fenerbahçe deplasmanından sonra hocamız Başkan Mehmet Sepil’e çok onurlu ve güzel bir mesaj çekip istifa etmek istediğini söyledi. Başkan da, ‘Sıcağı sıcağına bu gecenin konusu değil, yarın oturur konuşuruz’ yanıtını verdi. Bizim esas gündemimiz maç kaybetmenin yanında Serdar Gürler ve Batuhan Kırdaroğlu’nun ciddi sakatlık geçirmesiydi. Fenerbahçe maçının başında sakatlanan Serdar’ın çapraz bağlarında bir kopma söz konusu. MR çekildikten sonra sonucu alacağız. Altınordu’da kiralık oynayan Batuhan’ın da bilindiği gibi Bursaspor deplasmanında ayağı kırıldı, onun üzüntüsü içindeyiz” diye konuştu.

1. Lig'de kahreden sakatlık: Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı TFF 1. Lig’in 32. hafta maçında Altınordu, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ancak maça skor değil Altınordu’nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu’nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Maçın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl’le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu oyuna devam edememişti. Bursa’da bir hastaneye kaldırılan Batuhan’ın sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. İlk tedavisi Bursa’da yapılan genç oyuncunun takımla birlikte İzmir’e gelerek ameliyat olacağı açıklanmıştı. Batuhan Kırdaroğlu’na destek mesajlarıGenç oyuncunun yaşadığı sakatlık üzerine maçın hemen ardından hastaneye gelen Bursasporlu Tayfur Bingöl, Batuhan’dan özür dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 19 yaşındaki Batuhan’ın sakatlığına futbol camiası da kayıtsız kalmadı. Altınordu’nun sezon başında Göztepe’den kiraladığı Batuhan için Göztepe, Bursaspor, Pendikspor kulüpleri başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Bursaspor taraftarları, alınan galibiyetin hiçbir önemi olmadığını ve genç oyuncunun kısa sürede sahaya dönmesini beklediklerini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"İstifasını kabul etmedik"

İlhan Palut’la uzun bir konuşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Papatya, “İnandığımız bazı değerler var. Sezon ortasında yapılan hoca değişikliklerinin hiçbir faydası olmuyor. Hocamıza bir ağabey tavsiyesi gibi ilettik. Bilindiği gibi Palut göreve başladığında çok daha sıkıntılı bir durumdaydık. Böyle zor bir dönemde görev aldı ve puan tablosundaki yerimize bakarsak başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Şu anki süreci tersine çevirecek de hocalar ve ekiptir. Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda sergilediğimiz oyun malum. İstifa müessesi onurlu bir durum. Hocamız başkanımıza olan sevgisi, Göztepe’ye olan saygısından dolayı elimizi rahatlatmak için böyle bir karar aldı. Acil alınmış, ilk başarısızlıkta, ilk ayağımız tökezlediğinde alınan kararların fayda getirmediğini gördük. İstifasını kabul etmedik. Onurlu kişiliğinden dolayı istifasını sundu ama konuşmalarımızdan sonra devam kararının iki taraf için de hayırlı olacağı kararını verdik. Bu tip kararların sezon ortasında alınması doğru değil. Geldiğinde başarılıydı. Palut’la 11 haftada 21 puan aldık. Önümüzdeki süreci olumlu hale getirme potansiyeli de var. Sezon sonunda birlikte durumu tekrar değerlendireceğiz ancak bu değerlendirme sezon sonuna ertelenmiş bir karar gibi algılanmasın” dedi.

Beto ile sezon sonu görüşülecek

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takım kaptanı kaleci Beto ile sezon sonu görüşeceklerini söyledi. Son 3 sezondur kaleyi koruyup adı Sporting Lizbon, Galatasaray ve Beşiktaş’la anılan Portekizli eldiven 4 maçtır yediği hatalı gollerle eleştirilirken Papatya, “Beto ile pandemi öncesi görüştük. Karşılıklı yola devam etmek istiyorduk. Menajerinin ilettiği, kafalarından geçen rakamı indirmeye çalışırken korona virüs salgını çıkınca futbol piyasasında konuşulan rakamlar hayal haline geldi. Bu süreçte doğal olarak sözleşmesi biten tüm futbolcular çok zorlanıyor. Kulüpler de aynı durumda çünkü önümüzde birçok bilinmezliğin olduğu bir sezon var. Gelirlerin nasıl olacağı, maçların seyircili başlayıp başlamayacağı belirsiz. Önümüzdeki süreçte tekrar görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.