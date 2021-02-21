Spor Fenerbahçe-Göztepe maçında Kadıköyde zeminin son durumu tartışma konusu oldu
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Fenerbahçe-Göztepe maçında Kadıköy'de zeminin son durumu tartışma konusu oldu

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Kadıköy'de saha zemininin görüntüsü futbol kamuoyunun tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköy'de saha zemini tepkilere neden oldu.
Kadıköy'de saha zemini tepkilere neden oldu.

Süper Lig'de stadyumlardaki zemin problemi gündemdeki yerini koruyor. Buna son olarak Fenerbahçe'nin evi olan Ülker Stadı da eklendi.

Kadıköy'de saha zemininin geçen haftaki kar yağışından oldukça fazla etkilendiği görülürken çimde ciddi bozulmaların yaşandığı ekrana yansıdı.

Sosyal medyada saha zeminiyle ilgili olarak Fenerbahçe yönetimine eleştiriler yapıldı.

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