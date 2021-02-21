Fenerbahçe-Göztepe maçında Kadıköy'de zeminin son durumu tartışma konusu oldu

Süper Lig'de stadyumlardaki zemin problemi gündemdeki yerini koruyor. Buna son olarak Fenerbahçe'nin evi olan Ülker Stadı da eklendi.
Kadıköy'de saha zemininin geçen haftaki kar yağışından oldukça fazla etkilendiği görülürken çimde ciddi bozulmaların yaşandığı ekrana yansıdı.
Sosyal medyada saha zeminiyle ilgili olarak Fenerbahçe yönetimine eleştiriler yapıldı.
Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesinde Kadıköy'de zeminin son durumu 🤔 pic.twitter.com/NMy1NEMhcp
Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesinde Kadıköy'de zeminin son durumu 🤔 pic.twitter.com/NMy1NEMhcp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 21, 2021