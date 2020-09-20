Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. İlk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başaran Hatayspor'da 2'de 2 yaparak 6 puana yükselmek istiyor.

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Eylül Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe muhtemel 11

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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan iyi bir skor istiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda. Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."