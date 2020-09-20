SÜPER LİG

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11 Hatayaspor muhtemel 11

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve Hatayspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Fenerbahçe Hatayspor canlı anlatımını haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Gönül ve Jose Sosa

Gökhan Gönül ve Jose Sosa

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. İlk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başaran Hatayspor'da 2'de 2 yaparak 6 puana yükselmek istiyor.

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Eylül Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
  • Fenerbahçe muhtemel 11
  • Altay, Gökhan, Lemos, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Deniz, Valencia, Thiam, Frey

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan iyi bir skor istiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda. Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini twitter...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.