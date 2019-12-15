Fenerbahçe hem maçı kaybetti hem de yıldızlarını

Süper Lig'in 15. haftasındaki dev mücadelede lider Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, üst üste şoklar yaşadı! Mücadelenin 2-1 devam ettiği anlarda Garry Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a attığı tekme sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

Bunun üzerine hakeme itirazlarda bulunan Ozan Tufan da önce sarı kart sonra kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Garry Rodrigues, direkt kırmızı kart gördüğü için Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ozan Tufan ise cezasını hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelesinde çekecek ve Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.