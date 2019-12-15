SÜPER LİG

Fenerbahçe hem maçı kaybetti hem de yıldızlarını

Fenerbahçe, Sivasspor'a 3-1 yenildiği maçta Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'ı da kaybetti. İki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı lacivertlilerde Rodrigues direkt kırmızı kartla atıldığı için Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Ozan Tufan ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü için cezasını kupa maçında çekebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Rodrigues ve Ozan Tufan gördükleri kırmızı kartlarla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Rodrigues ve Ozan Tufan gördükleri kırmızı kartlarla cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 15. haftasındaki dev mücadelede lider Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, üst üste şoklar yaşadı! Mücadelenin 2-1 devam ettiği anlarda Garry Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a attığı tekme sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

Bunun üzerine hakeme itirazlarda bulunan Ozan Tufan da önce sarı kart sonra kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

  • Garry Rodrigues, direkt kırmızı kart gördüğü için Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ozan Tufan ise cezasını hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelesinde çekecek ve Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

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