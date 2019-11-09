Fenerbahçe Kasımpaşa maçında bir ilk yaşadı

Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de sezonun ilkleri yaşandı. Geride kalan 10 haftada kırmızı kartla tanışmayan sarı-lacivertli ekipte, Kasımpaşa maçının 72. dakikasında Mauricio Isla’nın gördüğü kırmızı kart sonrası ilk kez bir oyuncu maçı kart cezası sebebiyle tamamlayamadı. Fenerbahçe aynı zamanda Avrupa’da 10.1 kart başına faul ile 116 takım arasında en az kart gören takımlar listesinde 3. sırada yer aldı

Ofansif sıralamalarda lider

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla ofansif sıralamalarda lider konumda yer aldı. Sarı-lacivertliler 770 atak aksiyonu, 30 kafa vuruşu, 127 şut pası ve 192 isabetli şut istatistikleriyle Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor. Ancak 192 isabetli şutta 21 gol atılması da dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2 Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftanın açılışında kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini Vedat Muriç (2 penaltı) ve Serdar Aziz attı. Kasımpaşa'nın golleri ise Khalili ve Ben Youssef'tan geldi. Karşılaşmayı her iki takım da 10'ar kişi tamamladı. Fenerbahçe bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Karşılaşmadan dakikalar;4’üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan Tufan, ceza sahası içinde Aytaç Kara’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.GOL!6’ncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat Muriç’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.13’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara’nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.17’nci dakikada Fenerbahçe sağ taraftan korner kazandı. Tolga Ciğerci’nin ortasında Vedat kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.34’üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Koita, Hajradinovic’in pasıyla savunma arkasına sarktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita’nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Altay, ayaklarıyla topu kornere gönderdi.GOL!37’nci dakikada skora denge geldi. Koita’nın pasıyla sol kanattan topla birlikte hareketlenen Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Khalili’yi gördü. Khalili’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.43’üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Tolga Ciğerci ortasını yaptı. Luis Gustavo’nun kafa vuruşunda top Sadiku’nun eline çarptı. Önce oyunu devam ettiren hakem Ali Palabıyık, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.GOL!44’üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Vedat Muriç, kaleci Fatih ve topu farklı köşelere gönderdi: 2-1.KIRMIZI KART!45’inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe’nin penaltı golünün ardından hakeme itirazlarını devam ettiren Karim Hafez, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Mücadelenin ilk yarısı 2-1’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.54’üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Koita’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Çapraz pozisyonda Yusuf’un vuruşunda kaleci Altay topu kornere tokatladı.GOL!56’ncı dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top arka direkteki Ben Youssef’in önünde kaldı. Ben Youssef’in altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.GOL!59’uncu dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci ortaladı. Ön direkte bulunan Serdar Aziz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.KIRMIZI KART!72’nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Isla, orta sahada Veigneau’ya yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşma 3-2 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.11. haftanın açılış karşılaşmasında evinde #Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden #Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. pic.twitter.com/LdkmExVBKw— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Kasım 2019

Defansif performans göz dolduruyor

Süper Lig’de bu sezon etkili bir performans gösteren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona göre defansif reaksiyonlarıyla da göz dolduruyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon bütün savunma parametrelerinde ligin son sırasında yer alırken, bu sezon 3 defansif parametrede üst sırada yer aldı. 311 rakip sahada top kazanımı, 901 genel top kazanımı ve 49 tehlikeli atak kesme başarısıyla bu parametrelerde lider olan Fenerbahçe 21 gol attı ve kalesinde 12 gol gördü.





Pas grafiği yükseldi

Geçtiğimiz sezon pas grafik verilerinde son sıralarda bulunan ve topu 3. bölgeye taşıyamayan sarı-lacivertli ekip bu sezon pas grafiklerinde liderliğe yükseldi. Anahtar paslar ve 3. bölge organizasyonlarında lider konumda bulunan Fenerbahçe, ceza sahası içine yapılan orta ve uzun paslarda ise 2. sırada yer aldı.