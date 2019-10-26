Fenerbahçe-Konyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip ile yeşil-beyazlı takım, Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda karşılaşırken aralarında oynanan 36 maçta Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Kanarya, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Moses, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.

Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Moses, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya



Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı. Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi.

Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.