Fenerbahçe-Konyaspor: 5-1

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Rodrigues, 14. dakikada Zanka, 28. dakikada Ozan Tufan, 78. dakikada Gustavo ve 82. dakikada Muriqi kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 16. dakikada Serdar Aziz kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken, Konyaspor ise 12 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Vedat Muriqi, Konyaspor’u da boş geçmedi

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 5-1 mağlup ettiği müsabakayı Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi de boş geçmedi. Mücadelenin 82. dakikasında sahneye çıkan Vedat, uzaktan yaptığı vuruşla takımının 5. golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan yıldız futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Geçtiğimiz haftaki Denizlispor maçının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, takımını sırtlamaya devam ediyor. Kosovalı forvet böylece Süper Lig’de gol sayısını da 5’e çıkarmış oldu. Ligde 9 maçta görev alan Vedat’ın 1 de asisti bulunuyor.

Rodrigues galibiyette önemli rol oynadı

Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’u 5-1 mağlup ederken, Gary Rodrigues galibiyette önemli bir rol oynadı. Müsabakanın 11. dakikasında sol kanattan aldığı topta ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturan 28 yaşındaki futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 28. dakikasında ise Ozan’ın golünde asisti yapan Rodrigues takımının ikinci golünde de etkide bulundu.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Marsilya’dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile ilk gol heyecanını yaşadı. Konyaspor müsabakasının 78. dakikasında sahneye çıkan Gustavo, ceza sahası dışında Volkan’dan kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Attığı golden sonra kutlamayı yedek kulübesinin önünde yapan 32 yaşındaki futbolcu sevincini teknik heyet ve futbolcularla paylaştı.

Serdar Aziz sakatlandı

Süper Lig’in 9. haftasında evinde Konyaspor’u farklı mağlup eden Fenerbahçe’de sakatlıklar peşini bırakmıyor. Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı. Serdar Aziz’in durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı hücum oyuncusu Victor Moses, 67 gün sonra ilk 11'e döndü. Ligin ilk haftasında 19 Ağustos'ta Gaziantep Futbol Kulübüyle oynanan ve 5-0 kazanılan karşılaşmaya ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu, o maçın 77. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etmişti.

Sarı-lacivertlilerin ligde son oynadığı Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alan ancak oynamayan Moses, tam 67 gün sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta Yukatel Denizlispor ile oynanan mücadelede forma giyemeyen Nabil Dirar ile Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Abdullah Yiğiter ilk kez

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Abdullah Yiğiter, ilk kez A takımın maç kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde, kaleci Harun Tekin yaşadığı akciğer enfeksiyonu sebebiyle 21 kişilik kadroda bulunmazken, bu oyuncunun yerine 19 yaşındaki Abdullah ilk kez kadroya dahil edildi.

Aykut Kocaman eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, İttifak Holding Konyaspor'un başında eski takımına karşı Kadıköy'e çıktı. Aykut Kocaman'ın yanı sıra kariyerinde daha önceden Fenerbahçe forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran da eski takımına karşı oynadı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşma öncesinde kaleci Ertuğrul'u tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar İttifak Holding Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını doldurantaraftarlar, sarı-lacivertli takıma büyük destek verdi. Bir grup Konyaspor taraftarı da takımlarına destek için Ülker Stadı'ndaki yerini aldı.