SÜPER LİG

Fenerbahçe 'pas'ta zirvede

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında pas grafik sıralamalarında hiçbir zaman lider konumda bulunmazken, 2019-2020 sezonunda anahtar, 3. bölge ve başarılı paslarda Süper Lig’in zirvesinde bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Sarı-lacivertliler 10 haftada topladıkları 17 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler 10 haftada topladıkları 17 puanla 4. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’de geçen sezon kötü bir performans sergileyen ve bir süre düşme hattında yer alan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonu unutturdu.

Geçtiğimiz sezon pas grafik verilerinde son sıralarda bulunan ve topu 3. bölgeye taşıyamayan sarı-lacivertli ekip bu sezon pas grafiklerinde liderliğe yükseldi. Anahtar paslar ve 3. bölge organizasyonlarında lider konumda bulunan Fenerbahçe, ceza sahası içine yapılan orta ve uzun paslarda ise 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe’nin Comparisonator’de yer alan pas istatistikleri şöyle:

  • Orta: 212
  • Anahtar paslar: 61
  • Uzun paslar: 449
  • Rakip 3. bölgesine yapılan pas: 680
  • Akıllı pas: 76
  • Başarılı orta: 74
  • Başarılı anahtar pas: 59
  • Başarılı uzun paslar: 292
  • Rakip 3.bölgesine yapılan başarılı pas: 538
  • Başarılı akıllı pas: 38


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