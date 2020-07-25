Fenerbahçe-Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 37, Çaykur Rizespor 15 gol attı.

Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 16 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Rodrigues, Ömer Faruk, Allahyar.

Rizespor:

İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Fenerbahçe-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beINSports2'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçeli yıldız Belçika yolcusu Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isterken, aynı zamanda teklif gelen oyuncuları da elden çıkarmak istiyor. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar.Yabancı basında yer alan haberler de, Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Nabil Dirar'ın Belçika ekiplerinden Club Brugge'a transfer olabileceği iddia edildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu da, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakıyor. Eşyalarını yolladıNabil Dirar hakkında yayınlanan haberlerin detayındaysa çok ilginç bir gelişmenin yaşandığı kaydedildi. Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini ifade edilen Nabil Dirar'ın eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edildi.Emre Belözoğlu ile kavga etmiştiBeşiktaş maçı öncesinde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tartışma yaşadığı Nabil Dirar'ı idmandan kovduğu iddia edilmişti. Hatta Faslı futbolcunun da karşılık vermesi üzerine iki futbolcu arasında kavga yaşandığı öne sürülmüş ve sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada tartışma çıktığı ve teknik direktör Tahir Kapınar tarafından Dirar'ın tesislere gönderildiği kaydedilmişti.Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuAli Koç'tan Alex açıklaması: Umarım bir gün takımın başına geçer📌F.Bahçe, 2020-21 sezonu kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı👉Dirar imzayı attı👉Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile görüşmeler sürüyor👉Zajc ve Jailson’u isteyen kulüplerle masaya oturulacak👉Alper'den kulüp bulması istendihttps://t.co/UQcKNxJl7f— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 12, 2019