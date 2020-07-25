SÜPER LİG

Fenerbahçe-Rizespor canlı skor

Fenerbahçe-Rizespor (CANLI)

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Kadıköy'de yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gole engel olamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma da sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe, Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe-Rizespor

Fenerbahçe-Rizespor

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 37, Çaykur Rizespor 15 gol attı.

Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 16 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Rodrigues, Ömer Faruk, Allahyar.

Rizespor:

Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk hayatındaki son maçına çıkıyor.
Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk hayatındaki son maçına çıkıyor.

İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

  • Fenerbahçe-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beINSports2'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçeli yıldız Belçika yolcusu
Fenerbahçeli yıldız Belçika yolcusu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isterken, aynı zamanda teklif gelen oyuncuları da elden çıkarmak istiyor. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar.Yabancı basında yer alan haberler de, Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Nabil Dirar'ın Belçika ekiplerinden Club Brugge'a transfer olabileceği iddia edildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu da, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakıyor. Eşyalarını yolladıNabil Dirar hakkında yayınlanan haberlerin detayındaysa çok ilginç bir gelişmenin yaşandığı kaydedildi. Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini ifade edilen Nabil Dirar'ın eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edildi.Emre Belözoğlu ile kavga etmiştiBeşiktaş maçı öncesinde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tartışma yaşadığı Nabil Dirar'ı idmandan kovduğu iddia edilmişti. Hatta Faslı futbolcunun da karşılık vermesi üzerine iki futbolcu arasında kavga yaşandığı öne sürülmüş ve sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada tartışma çıktığı ve teknik direktör Tahir Kapınar tarafından Dirar'ın tesislere gönderildiği kaydedilmişti.Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuAli Koç'tan Alex açıklaması: Umarım bir gün takımın başına geçer📌F.Bahçe, 2020-21 sezonu kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı👉Dirar imzayı attı👉Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile görüşmeler sürüyor👉Zajc ve Jailson’u isteyen kulüplerle masaya oturulacak👉Alper&#39;den kulüp bulması istendihttps://t.co/UQcKNxJl7f&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 12, 2019

Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor
Süper Lig'de kader haftası: Ateş hattı yanıyor

Süper Lig'de son haftaya girilirken, Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'den küme düşen ilk takımda Ankaragücü oldu. Henüz Süper Lig'den düşecek diğer iki takım belli olmadı. Bugün oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla birlikte küme düşen takımlar belli olacak.Ateş hattında puanlar birbirlerine çok yakın33. hafta itibariyle 18. sırada yer alan Ankaragücü'nün 29 puanı bulunuyor. 17. sırada bulunan Kayserispor ise 32 puanda bulunuyor. Ateş hattında yer alan Malatyaspor ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor.Süper Lig'de küme düşecek takımlar belli oluyorLig de son 3 sırada bulunan takımların yanı sıra birçok takımda ateş hattında bulunuyor. 15. sırada bulunan Rizespor 35 puanda yer alıyor. 14. sıradaki Denizlispor'un puanı 35. Küme düşen takımın belirlenmesi için birçok faktör varRizespor'un ve Denizlispor'un oynayacakları karşılaşmalarda 1 puan almaları halinde Malatyaspor ve Kayserispor otomatik olarak küme düşecek. Fakat Rizespor ve Denizlispor'un yenilmeleri, aynı zamanda Kayserispor ve Malatyaspor'un rakiplerini yenmesi durumunda birbirleriyle olan maçların skorlarına göre küme düşen takımlar belli olacak. Eğer 4 takım birden 35 puanda olursa, küme düşen son iki ekip Yeni Malatyaspor ve Denizlispor olacak.Şampiyon BaşakşehirTFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

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