Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesinin ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, Mesut Özil ile ilgili transfer iddialarını yalanlamadı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını açıkladı.

Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Mesut Özil ismi sosyal medyada çok konuşuluyor. İlerleyen günlerde kendisi ve diğer isimlerle ilgili olan şeylere bakacağız. Şu anda Mesut Özil ile ilgili bir şey söyleyemem. Gerçekleşirse bakarız"

DC United'ın inanılmaz transfer teklifi



MLS ekibi DC United, Mesut Özil için futbol tarihindeki en flaş transfer tekliflerden birini yaptı. İşte o teklife dair detaylar;