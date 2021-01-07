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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Mesut Özil'in transferine dair Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan resmi açıklama geldi. Bulut, Özil ile ilgili iddiaları yalanlamazken transfere dair sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil

Mesut Özil

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesinin ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, Mesut Özil ile ilgili transfer iddialarını yalanlamadı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını açıkladı.

Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

  • "Mesut Özil ismi sosyal medyada çok konuşuluyor. İlerleyen günlerde kendisi ve diğer isimlerle ilgili olan şeylere bakacağız. Şu anda Mesut Özil ile ilgili bir şey söyleyemem. Gerçekleşirse bakarız"

DC United'ın inanılmaz transfer teklifi

MLS ekibi DC United, Mesut Özil için futbol tarihindeki en flaş transfer tekliflerden birini yaptı. İşte o teklife dair detaylar;

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