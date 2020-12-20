Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u yıkan haber

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut bugün çok acı bir haberle sarsıldı. Bulut'u büyüten ve çocukluk sürecinde hep yanında olan halası hayatını kaybetti.

Gaziantep maçı sonrasında İstanbul'a dönen Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktör Bulut haberi alır almaz cenazeye katılım için yola çıkmak istedi ancak cenazeye yetişemeyeceği için İstanbul'da kalmak zorunda kaldı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut bugün takımının başında idmanda yer aldı.