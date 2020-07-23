SÜPER LİG

Fenerbahçe transfer: Sarı-lacivertliler Klauss'u gündemine aldı

Fenerbahçe'ye 1.90'lık forvet: 45 maçta 20 gol attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi Hoffenheim’da bulunan Klauss için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Klauss'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Klauss'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Avusturya 1. Ligi takımlarından LASK’ta kiralık oynayan Brezilyalı forvet Klauss’u gündemine aldı.

23 yaşındaki futbolcunun bonservisi Hoffenheim’da bulunuyor. Alman kulübüyle temasa geçen sarı-lacivertliler, golcü futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. 1.90 boyundaki futbolcu bu sezon toplam 45 maçta forma giydi, 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Klauss'un golleri ve asistleri


Babacar için teklif yapıldı

Diğer yandan Fenerbahçe’nin gündemine Khouma Babacar da geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sassuolo’nun 27 yaşındaki Senegalli golcüsü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Geçen sezonu Lecce’de kiralık olarak forma giyen Babacar, 25 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sassuolo, Babacar’ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

Babacar'ın güncel piyasa değeri 5.2 milyon euro.
Babacar'ın güncel piyasa değeri 5.2 milyon euro.

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