Fenerbahçe'ye 1.90'lık forvet: 45 maçta 20 gol attı

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Avusturya 1. Ligi takımlarından LASK’ta kiralık oynayan Brezilyalı forvet Klauss’u gündemine aldı.

23 yaşındaki futbolcunun bonservisi Hoffenheim’da bulunuyor. Alman kulübüyle temasa geçen sarı-lacivertliler, golcü futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. 1.90 boyundaki futbolcu bu sezon toplam 45 maçta forma giydi, 20 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Klauss'un golleri ve asistleri

Babacar için teklif yapıldı

Diğer yandan Fenerbahçe’nin gündemine Khouma Babacar da geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sassuolo’nun 27 yaşındaki Senegalli golcüsü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Geçen sezonu Lecce’de kiralık olarak forma giyen Babacar, 25 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sassuolo, Babacar’ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.