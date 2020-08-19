SÜPER LİG

​Fenerbahçe üç transferi birden açıklayacak: Jose Sosa, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos

Fenerbahçe üç transferi birden açıklayacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, üç isimle daha anlaştı. Son olarak Kasımpaşa'dan Thiam'ı kadrosuna bedelsiz bir şekilde katan sarı-lacivertliler, Jose Sosa, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile de anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin transferleri açıklayacağı gün de belli oldu

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, İtalya’nın Genoa takımında oynayan Sinan Gümüş ve Las Palmas’lı Mauricio Lemos’un transferlerini bitirdi. Bu 3 oyuncunun sarı-lacivertli kulübe transferlerinin bugün duyurulması bekleniyor.

Sosa tamam

Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Arjantinli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusuna imza parası da ödeneceği öğrenildi.

Sinan Gümüş ve Lemos ile anlaşıldı

Fenerbahçe, Sinan Gümüş’ü İtalyan ekibinden satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Las Palmas’ın stoper oyuncusu Lemos ile ise 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

  • Rodrigues iddiası
  • Yunan basını, Fenerbahçe’de 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Garry Rodrigues’in menajeri tarafından Olimpiakos’a önerildiğini yazdı. Haberlerde tarafların görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos;

Jose Sosa Fenerbahçe'de
Jose Sosa Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri’ne katılması bekleniyor.Sözleşme detayları belli olduJose Sosa, Fenerbahçe'den 2 yıllık ücret olarak toplam da 3 milyon euro kazanacak. Arjantinli oyuncu aynı zamanda 1.5 milyon euro da imza parası alacak. Yani sarı-lacivertli takımın kasasından Jose Sosa için 2 yılda toplam 4.5 milyon euro para çıkacak.Jose Sosa geçen sezon Trabzonspor formasıyla 42 maçta 11 gol ve 12 asistle oynamıştı.Mame Thiam resmen Fenerbahçe'deKasımpaşa: Thiam ve Fatih'i destek için bedelsiz verdik

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de
Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."Mame Thiam bu sezon çıktığı 28 maçta 12 gol ve 5 asistle oynamıştı.Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiasıFenerbahçe&#39;ye hoş geldin Mame Thiam! ✍️🔗 https://t.co/MZ2lG2h0zH pic.twitter.com/LriAKiweaM&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020

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