Fenerbahçe üç transferi birden açıklayacak

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, İtalya’nın Genoa takımında oynayan Sinan Gümüş ve Las Palmas’lı Mauricio Lemos’un transferlerini bitirdi. Bu 3 oyuncunun sarı-lacivertli kulübe transferlerinin bugün duyurulması bekleniyor.

Sosa tamam

Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Arjantinli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusuna imza parası da ödeneceği öğrenildi.

Sinan Gümüş ve Lemos ile anlaşıldı

Fenerbahçe, Sinan Gümüş’ü İtalyan ekibinden satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Las Palmas’ın stoper oyuncusu Lemos ile ise 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Rodrigues iddiası

Yunan basını, Fenerbahçe’de 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Garry Rodrigues’in menajeri tarafından Olimpiakos’a önerildiğini yazdı. Haberlerde tarafların görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos;

Jose Sosa Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri’ne katılması bekleniyor.Sözleşme detayları belli olduJose Sosa, Fenerbahçe'den 2 yıllık ücret olarak toplam da 3 milyon euro kazanacak. Arjantinli oyuncu aynı zamanda 1.5 milyon euro da imza parası alacak. Yani sarı-lacivertli takımın kasasından Jose Sosa için 2 yılda toplam 4.5 milyon euro para çıkacak.Jose Sosa geçen sezon Trabzonspor formasıyla 42 maçta 11 gol ve 12 asistle oynamıştı.Mame Thiam resmen Fenerbahçe'deKasımpaşa: Thiam ve Fatih'i destek için bedelsiz verdik