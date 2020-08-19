Fenerbahçe üç transferi birden açıklayacak: Jose Sosa, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos
Fenerbahçe üç transferi birden açıklayacak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, üç isimle daha anlaştı. Son olarak Kasımpaşa'dan Thiam'ı kadrosuna bedelsiz bir şekilde katan sarı-lacivertliler, Jose Sosa, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile de anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin transferleri açıklayacağı gün de belli oldu
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, İtalya’nın Genoa takımında oynayan Sinan Gümüş ve Las Palmas’lı Mauricio Lemos’un transferlerini bitirdi. Bu 3 oyuncunun sarı-lacivertli kulübe transferlerinin bugün duyurulması bekleniyor.
Sosa tamam
Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Arjantinli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusuna imza parası da ödeneceği öğrenildi.
Sinan Gümüş ve Lemos ile anlaşıldı
Fenerbahçe, Sinan Gümüş’ü İtalyan ekibinden satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Las Palmas’ın stoper oyuncusu Lemos ile ise 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Rodrigues iddiası
Yunan basını, Fenerbahçe’de 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Garry Rodrigues’in menajeri tarafından Olimpiakos’a önerildiğini yazdı. Haberlerde tarafların görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
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