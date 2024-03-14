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Spor

Fenerbahçe çeyrek final için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertlilere 2 farklı mağlubiyet bile tur için yeterken, taraftarların beklentisi ise yine gollü bir galibiyet. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyle ilgili bilinmesi gereken bu detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

09:43 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sarı-lacivertli temsilcimiz ilk maçı rahat kazanmıştı.
Sarı-lacivertli temsilcimiz ilk maçı rahat kazanmıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Exxen'den yayınlanacak.


Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajla istanbul'a dönmüştü. Fenerbahçe, galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı yenilgi durumunda da çeyrek finale çıkacak.




Eksik çok

Son 16 turunun ilk maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, bugünkü rövanş maçında takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, King ve Bonucci de kadroda olmayacak. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Becao'nun ise kadroda yer alması bekleniyor. UEFA listesinde yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de sadece Süper Lig karşılaşmaları için lisansı çıkartılmayan Ryan Kent ise bugünkü maçta kadroda olacak.



Batshuayi rekora koşuyor

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko bugün de maça kulübede başlarken, forvette Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi olacak. Bu sezon Avrupa kupalarında 6, toplamda ise 9 gole ulaşan Belçikalı yıldız, bugün de ağları sarsıp, sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki en golcü 3. ismi olan Semih Şentürk'ü geçmek istiyor. Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının en golcü istatistiklerinde Alex de Souza'nın 15, Tuncay Şanh'nın ise 12 golü bulunuyor.


Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Cengiz, Tadic, Szymanski, Batshuayi



#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
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