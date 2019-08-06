Fenerbahçe ve Beşiktaş Riza Durmisi'nin peşinde

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifinin olmaması üzerine bu bölge için transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de hedef Riza Durmisi. Sarı-lacivertliler Kolarov'un yanı sıra aynı zamanda Lazio forması giyen Durmisi için de nabız yokluyor. Comolli’nin Beşiktaş’ın da ilgilendiği Durmisi için İtalyan ekibiyle görüştüğü belirtildi.

Lazio'nun da kadrosunda düşünmediği Durmisi için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler ise 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.