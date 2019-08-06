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Fenerbahçe ve Beşiktaş Riza Durmisi'nin peşinde

Sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Lazio’nun Arnavut asıllı Danimarkalı sol beki Riza Durmisi ile ilgileniyor.

Haber Merkezi Diğer
Riza Durmisi 2018-2019 sezonunda Lazio formasıyla 19 karşılaşmada görev aldı.

Riza Durmisi 2018-2019 sezonunda Lazio formasıyla 19 karşılaşmada görev aldı.

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifinin olmaması üzerine bu bölge için transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de hedef Riza Durmisi. Sarı-lacivertliler Kolarov'un yanı sıra aynı zamanda Lazio forması giyen Durmisi için de nabız yokluyor. Comolli’nin Beşiktaş’ın da ilgilendiği Durmisi için İtalyan ekibiyle görüştüğü belirtildi.

Lazio'nun da kadrosunda düşünmediği Durmisi için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler ise 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

  • Marsilya'da devrede!
  • İtalyan basınında yer alan habere göre Fransız ekibi Marsilya'da Riza Durmisi transferi için devreye girdi. Fransızlar Danimarkalı sol beki bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

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