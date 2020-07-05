Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic'in peşinde

Mario Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshettik. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve güven için gerçekten minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarıma gelecek için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic'i istiyor
Transfer duyumlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın boşa çıkan Mario Mandzukic'i istediğini yazdı. Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mario Mandzukic Duhail ile olan sözleşmesini feshetti. Hırvat forvet yeniden Avrupa'ya gelebilir. Benevento, Fenerbahçe ve Galatasaray Mandzukic ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Official agreement between #AlDuhail and Mario #Mandzukic
to terminate the contract (expired in 2021) by mutual consent. Now the croatian striker
could come-back in Europe: #Benevento, #Fenerbahce and #Galatasaray are interested in him. #transfers
Official agreement between #AlDuhail and Mario #Mandzukic
Mario Mandzukic kimdir?
Mario Mandzukic 21 Mayıs 1986 yılında Hırvatistan'da doğdu. 34 yaşındaki golcü oyuncu ülkesinin altyapısında yetiştikten sonra, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Golcü oyuncu ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid ve İtalya'da Juventus'ta top koşturan Mandzukic, Katar ekibinde forma giydiği 7 maçta 1 gol atmıştı.
- Mario Mandzukic istatistikler
- Mario Mandzukic oynadığı takımlarla toplamda 497 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde 197 gol ve 85 asistle oynadı.
Mario Mandzukic, Katar ekibi Al-Duhail formasıyla çıktığı ilk maçta gol attı pic.twitter.com/55O78QU19D
Mario Mandzukic, Katar ekibi Al-Duhail formasıyla çıktığı ilk maçta gol attı pic.twitter.com/55O78QU19D— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2020
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