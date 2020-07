Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic'in peşinde

Mario Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshettik. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve güven için gerçekten minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarıma gelecek için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic'i istiyor

Transfer duyumlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın boşa çıkan Mario Mandzukic'i istediğini yazdı. Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mario Mandzukic Duhail ile olan sözleşmesini feshetti. Hırvat forvet yeniden Avrupa'ya gelebilir. Benevento, Fenerbahçe ve Galatasaray Mandzukic ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Official agreement between #AlDuhail and Mario #Mandzukic

to terminate the contract (expired in 2021) by mutual consent. Now the croatian striker

could come-back in Europe: #Benevento, #Fenerbahce and #Galatasaray are interested in him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 5, 2020

Galatasaray'dan yıldız atağı: Mario Mandzukic'in ilk tercihi Galatasaray olacak Gelecek sezon için kadroda revizyona gitmek isteyen Galatasaray’ın gündemine iki yeni forvet geldi. İtalyan Tuttosport Gazetesi, Avrupa’ya dönmek isteyen Mario Mandzukic’in ilk tercihinin sarı-kırmızılı takım olacağını duyurdu. Haberde devre arasında Juventus’tan Katar ekibi Al Duhail’e transfer olan Hırvat oyuncunun, mutsuz olduğu ifade edildi. İngiltere’de yayın yapan Daily Mail’in haberine göre ise Galatasaray, Championship ekiplerinden Charlton Athletic’te forma giyen Lyle Taylor için devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sakatlık riski almak istemeyen 30 yaşındaki Taylor, transfer seçeneklerini değerlendiriyor. ÇALHANOĞLU İMZA ATACAKGalatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Todofichajes.com adlı internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu-Galatasaray ilişkisini okuyucularına aktardı. Haberde Galatasaray’ın bu yaz yıldız oyuncuya imza attıracağı belirtilirken Milan’ın da milli futbolcuyla ilgili şüphelerinin olduğu dile getirildi. Galatasaray’ın geçen ocak ayında Hakan’a teklif yaptığını, milli futbolcunun bu teklifi reddettiğini ancak ağustos ayında Türkiye’ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise Oğulcan Çağlayan’la ilgili “Oğulcan, Galatasaray ağırlıklı görüşmeler yapıyor. Büyük oranda da anlaşacak” dedi.Marcao’dan kötü haberGalatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Marcao’dan gelen kötü haberle sarsıldı. Önceki akşam anternman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında acı içerisinde sakatlanan Brezilyalı oyuncunun dün çekiylen MR’ı sonucu sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Süper Lig'e saat ayarı

Mario Mandzukic kimdir?

Mario Mandzukic 21 Mayıs 1986 yılında Hırvatistan'da doğdu. 34 yaşındaki golcü oyuncu ülkesinin altyapısında yetiştikten sonra, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Golcü oyuncu ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid ve İtalya'da Juventus'ta top koşturan Mandzukic, Katar ekibinde forma giydiği 7 maçta 1 gol atmıştı.

Mario Mandzukic istatistikler

Mario Mandzukic oynadığı takımlarla toplamda 497 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde 197 gol ve 85 asistle oynadı.