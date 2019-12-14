Fenerbahçe'de 2 isim Sivas kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde yarın zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sabah antrenmanında ayağına darbe alan Miha Zajc ve ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafileye alınmadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Victor Moses da kadroda yer almıyor.

İşte Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi:

Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.