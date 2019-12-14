SÜPER LİG

Fenerbahçe'de 2 isim Sivas kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Zajc, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Ali

Hasan Ali

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde yarın zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sabah antrenmanında ayağına darbe alan Miha Zajc ve ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafileye alınmadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Victor Moses da kadroda yer almıyor.

  • İşte Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi:
  • Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.

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