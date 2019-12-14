Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc'ta yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde yarın zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sabah antrenmanında ayağına darbe alan Miha Zajc ve ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafileye alınmadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Victor Moses da kadroda yer almıyor. Ayrıca çekilen MR sonrasında Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık, Miha Zajc'ın ise ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Zacj'ın 4-6 ay arası oynayamayacak.

İşte Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi:

Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.