Fenerbahçe'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Daha önce 2 kişinin testi pozitif çıkmıştı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Yapılan ikinci testlerin ardından sonuçların negatif olduğu duyurulmuş fakat isimler açıklanmamıştı.

Fenerbahçe Mauricio Lemos ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Urugaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.canarias7'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile anlaşan Mauricio Lemos önümüzdeki sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Las Palmas'da, Lemos'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyordu.Sözleşme detayları belli olduHaberin detaylarındaysa Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuya ödeyeceği maaş hakkında bilgi verildi. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos'a yıllık 1.5 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Marca, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu için Las Palmas'a 1.8 milyon euro bonservis ödeyeceğini yazmıştı. Başkan transferi açıklamıştıLas Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce Barcelona'yı reddettiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.Mauricio Lemos'un gösterdiği performansı izleyebilirsiniz.Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladıBaşkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık

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