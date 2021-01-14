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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Diego Perotti ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sarı lacivertlilerle olan birlikteliği son buluyor. Arjantinli futbolcunun sakatlığı ile ilgili çıkan detaylar kulüp yetkililerini endişelendirirken Emre Belözoğlu yıldız ismin sözleşmesinin feshedilebileceği imasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Perotti

Diego Perotti

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olmak zorunda. Yıldız futbolcunun bu ameliyatı olması halinde ise 1 sezon sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Dizindeki bir bağın tamamına yakını koptuğu ortaya çıkan futbolcunun sakatlığıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7’si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek" dedi.

Belözoğlu, dün basınla gerçekleştirdiği sohbette, "Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız" diyerek Perotti ile ilgili fesih yoluna gidebilecekleri mesajını vermişti.

Diego Perotti, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 3 gol atmıştı.

Perotti'nin sakatlık geçmişi. (Transfermarkt)
Perotti'nin sakatlık geçmişi. (Transfermarkt)

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