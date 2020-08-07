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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcısı kim olacak: Fenerbahçe'de sürpriz yardımcı antrenör

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un merakla beklenen yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ekibi belli oluyor. Sarı lacivertlilerde genç çalıştırıcının ilk yardımcısı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut

Erol Bulut

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısının kim olacağı konusu cevap buldu. Bulut'un Alanyaspor'da da yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı lacivertlilerde çalışacağını duyurdu.

Yozgatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • Mehmet Yozgatlı, futbolculuk kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının da formasını giymişti. Yozgatlı futbolu bıraktıktan sonra Eyüpspor'da antrenörlük yapmaya başlamıştı.

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