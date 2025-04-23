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Fenerbahçe'de Gaziantep maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Gaziantep maçı hazırlıkları devam etti

Haber Merkezi
14:4423/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Gaziantep maçı hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de Gaziantep maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 33. hafta maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.


Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 105. yıl dönümü dolayısıyla sahada toplanan sportif direktör Mario Branco ve futbolcular, Türk bayrağı ile poz verdi.


Fenerbahçe yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.


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