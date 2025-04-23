Fenerbahçe'de Gaziantep maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 33. hafta maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.





Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.





Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 105. yıl dönümü dolayısıyla sahada toplanan sportif direktör Mario Branco ve futbolcular, Türk bayrağı ile poz verdi.





Fenerbahçe yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.



