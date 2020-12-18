Altay Bayındır'ın yokluğunda kale Oytun Özdoğan'a emanet

Fenerbahçe’de Gaziantep deplasmanı öncesi kaleci krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda kalede alternatifsiz bir ortam oluştu. Fenerbahçe’de kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır yarınki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Elmacık kemiği kırıldığı için ameliyat olan, özel maskeyle takım antrenmanlarını sürdüren kaleci Harun Tekin ise henüz tam olarak hazır değil.

Kale Oytun'a emanet

Gaziantep maçında kaleyi 3. kaleci 22 yaşındaki Oytun Özdoğan’ın koruması bekleniyor. Oytun Özdoğan, Altay Bayındır’ın kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girdiği kupa maçında başarılı bir duruş sergilerdi, performansıyla kaledeki duruşuyla, pozisyon almasıyla kalesinde güven verdi.

Süper Lig'de ilk maçına çıkacak

Gaziantep maçında da performansını sürdürmesi halinde kariyerinde de önemli bir sayfa açacak. 22 yaşındaki kaleci daha önce hazırlık maçlarında ve önceki gün de Karacabey Belediyespor ile oynanan kupa mücadelesinde görev almıştı. Oytun Özdoğan’ın lig tecrübesi bulunmuyor, Gaziantep maçında forma giyerse sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıkacak.

Fenerbahçe 10 kişi kaldığı kupa maçında son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.Karşılaşmanın başında 11. dakikada Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 28. dakikada kalecisi Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.📸 Maçtan kareler. #FBvKBS pic.twitter.com/6hFHuhueEU— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 16, 2020 Erol Bulut 3-5-2 sistemiyle çıktıFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor karşısında takımını sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkardı. Son günlerde sık sık sistem sebebiyle eleştiriler alan Bulut, kupa maçında değişik bir dizilişle takımını sahaya sürdü. Savunmada üçlüye dönen genç teknik adam, kenarlarda Nazım ve Novak'ı oynatırken, çift forvette Thiam'ın arkasında Ömer Faruk'u görevlendirdi.Altay cezalı duruma düştüFenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Altay, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Altay, ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Süper Lig'de oynayabilir mi?Ömer Faruk 30 dakika forma giyebildiFenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Karacabey Belediyespor karşısında 30 dakika forma giyebildi. Kupa maçlarında ilk 11'de şans verilen 17 yaşındaki futbolcu, Altay'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ömer Faruk, 30. dakikada yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.Karacabey Belediyespor'dan protestoFenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabey Belediyesporlu futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi. Futbolcular hakemin başlama düdüğünün ardından Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) oynanmamasına ilişkin protestoda bulundu. Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahale etmeyen Karacabey Belediyesporlu oyuncular, daha sonra maça dahil oldu.