Fenerbahçe'de Gaziantep maçında kalede kim oynayacak: Oytun Özdoğan mı Harun Tekin mi?
Altay Bayındır'ın yokluğunda kale Oytun Özdoğan'a emanet
Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır’ın kart cezalısı olması, Harun Tekin’in ise hazır olmaması nedeniyle Gaziantep FK maçında 11’de sahaya çıkması beklenen Oytun Özdoğan, kariyerinde ilk kez Süper Lig maçında forma giyecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de Gaziantep deplasmanı öncesi kaleci krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda kalede alternatifsiz bir ortam oluştu. Fenerbahçe’de kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır yarınki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Elmacık kemiği kırıldığı için ameliyat olan, özel maskeyle takım antrenmanlarını sürdüren kaleci Harun Tekin ise henüz tam olarak hazır değil.
Kale Oytun'a emanet
Gaziantep maçında kaleyi 3. kaleci 22 yaşındaki Oytun Özdoğan’ın koruması bekleniyor. Oytun Özdoğan, Altay Bayındır’ın kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girdiği kupa maçında başarılı bir duruş sergilerdi, performansıyla kaledeki duruşuyla, pozisyon almasıyla kalesinde güven verdi.
Süper Lig'de ilk maçına çıkacak
Gaziantep maçında da performansını sürdürmesi halinde kariyerinde de önemli bir sayfa açacak. 22 yaşındaki kaleci daha önce hazırlık maçlarında ve önceki gün de Karacabey Belediyespor ile oynanan kupa mücadelesinde görev almıştı. Oytun Özdoğan’ın lig tecrübesi bulunmuyor, Gaziantep maçında forma giyerse sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına çıkacak.
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