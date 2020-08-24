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Fenerbahçe'de Jose Sosa koronavirüse mi yakalandı? Jose Sosa'nın eşi ​Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü'de bugün yaptığı açıklamada, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde

Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın, eşi koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Carolina Alurralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 14 gün evde karantinada kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa koronavirüse mi yakalandı?

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verilirken testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı kaydedilmişti.

  • Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Carolina Alurralde'nin koronavirüse yakalandığını açıklaması, akıllara Jose Sosa'nın da testinin pozitif olabileceğini getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten hangi oyuncunun koronavirüse yakalandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.Daha önce 2 kişinin testi pozitif çıkmıştıFenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Yapılan ikinci testlerin ardından sonuçların negatif olduğu duyurulmuş fakat isimler açıklanmamıştı.Fenerbahçe Mauricio Lemos ile anlaştı: Sözleşme detayları belli olduVedat Muriqi için anlaşma tamam: Transfer detaylarını açıkladılarFenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi https://www.w3.org/1999/xlink"... stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"&gt; Bu gönderiyi Instagram'da görTatil dönüşünde birçok futbolcunun COVID [😷] testi pozitif çıktı. #PremierLig'de 14 futbolcu karantinada. Futbolseverler yeni sezon öncesi maçların ertelenmesi ya da oynanmaması endişesi yaşıyor! 🤔 Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (21 Ağu, 2020, 10:35öö PDT)

Carolina Alurralde'nin paylaşımı
Carolina Alurralde'nin paylaşımı

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