Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın, eşi koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Carolina Alurralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 14 gün evde karantinada kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa koronavirüse mi yakalandı?

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verilirken testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı kaydedilmişti.

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Carolina Alurralde'nin koronavirüse yakalandığını açıklaması, akıllara Jose Sosa'nın da testinin pozitif olabileceğini getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten hangi oyuncunun koronavirüse yakalandığına dair bir açıklama yapılmadı.