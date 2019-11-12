Fenerbahçe'de kadro çalışmaları erken başladı

Fenerbahçe, 2020-21 sezonu kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı. Bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nabil Dirar ile sözleşme yenilendi.

Sportif direktör Damien Comolli sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli oyuncular ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna resmi açıklama yapılması bekleniyor. Yönetimin sözleşme yenileme görüşmelerinde tavan ücret belirlediği ve bu ücret doğrultusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Comolli serbest oyuncu arıyor

Sportif direktör Comolli, kulübün finansal fair-play kıskacında olması ve içinde bulunduğu mali durum nedeniyle gelecek sezon kulüpleriyle sözleşmesi sona erecek oyuncularla da temas halinde. Ayrıca scout ekibinin belirlediği isimler de yardımcı antrenörler tarafından takip ediliyor.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen isimler satılarak yeni yapılacak transferler için kaynak oluşturulacak. Devre arasında teknik heyetin kadroda düşünmediği yabancı futbolculardan Miha Zajc ve Jailson’u isteyen kulüplerle masaya oturulacak.

Alper'den kulüp bulması istendi

2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Alper Potuk, gelecek sezon planlarında yer almıyor. Sportif direktör Damien Comolli, indirime gitmesine rağmen Alper Potuk ve menajerinden teknik heyetin kadro planlamasında yer almadığı için kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.



