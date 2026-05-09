Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’den SOBE’ye ziyaret

Fenerbahçe’den SOBE’ye ziyaret

20:079/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe camiası, SOBE Vakfı’nı ziyaret ederek otizmli çocuklara destek mesajı verdi. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, eğitime katkı için bağış çağrısı yapıldı.

Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fenerbahçe camiası, SOBE Vakfı’na anlamlı bir ziyarette bulundu.

Konya’da faaliyet gösteren ve otizmli çocukların eğitimi için çalışmalar yürüten SOBE Vakfı’nı ziyaret eden heyet, vakfın yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette otizmli çocuklarla yakından ilgilenilirken, eğitim faaliyetlerine destek mesajı verildi.

Yapılan açıklamada, otizmli bireylerin eğitimine katkı sağlamanın önemine vurgu yapılarak, destek çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Otizmli çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyenler bağışta bulunabilir. Her bağış bir umuttur” ifadeleri kullanıldı.



#Fenerbahçe
#SOBE Vakfı
#Konya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için tek tek tarih verdi