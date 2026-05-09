Fenerbahçe’den SOBE’ye ziyaret

Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fenerbahçe camiası, SOBE Vakfı’na anlamlı bir ziyarette bulundu.

Konya’da faaliyet gösteren ve otizmli çocukların eğitimi için çalışmalar yürüten SOBE Vakfı’nı ziyaret eden heyet, vakfın yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette otizmli çocuklarla yakından ilgilenilirken, eğitim faaliyetlerine destek mesajı verildi.

Yapılan açıklamada, otizmli bireylerin eğitimine katkı sağlamanın önemine vurgu yapılarak, destek çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Otizmli çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyenler bağışta bulunabilir. Her bağış bir umuttur” ifadeleri kullanıldı.