Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım sezon sonunda takımdan ayrılıyor. 30 yaşındaki sol bekin transfer olacağı takımın Medipol Başakşehir olacağı öğrenildi.

Tecrübeli sol bekin menajerinin uzun süredir İstanbul takımıyla temasta olduğu ve transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı futbolcunun İstanbul'da kalmak için Başakşehir'den gelen bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan oyuncu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemeyecek.