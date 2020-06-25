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Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sezonun sonunda İstanbul'un bir diğer takımı Medipol Başakşehir'e transfer olacak. Milli futbolcunun, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım sezonun sona ermesinin ardından bonservisiyle takımdan ayrılacak.

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım sezonun sona ermesinin ardından bonservisiyle takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım sezon sonunda takımdan ayrılıyor. 30 yaşındaki sol bekin transfer olacağı takımın Medipol Başakşehir olacağı öğrenildi.

Tecrübeli sol bekin menajerinin uzun süredir İstanbul takımıyla temasta olduğu ve transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı futbolcunun İstanbul'da kalmak için Başakşehir'den gelen bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan oyuncu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemeyecek.

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