Fenerbahçeli taraftarlar takım otobüsünü taşladı

Ülker Stadı’nda oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren derbinin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, Kulüp Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı. Emniyet görevlileri, aldığı yoğun güvenlik önlemleriyle taraftarı tesis önüne yaklaştırmadı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Ülker Stadı'nda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. Maçın son bölümlerinde Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun golüne engel olamadı ve 20 yılı aşkın süre sonra sahasında rakibine kaybetti.Son 4 haftada 11 puan yitiren sarı-lacivertliler, 38 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, averajla ikinci sıradaki Galatasaray'ın da 7 puan gerisine düştü.Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3"Ali Koç hesap verecek"Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal'ı ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünlerde "Ersun Yanal istifa, yönetim istifa" tezahüratları yapılırken, stat çevresinde de "Ali Koç gelecek, hesap verecek" tezahüratları yapıldı.Ayrıca mücadele sonrasında Ali Koç, protokol tribününden taraftarların bulunduğu tribüne atladı ve arbede yaşandı;Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020 Video: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç edilen küfürler sonrası tribüne atladıVideo: Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdı

Sarı-lacivertliler, derbi yenilgisi nedeniyle "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa", "Koskoca Fener'i ne hale getirdiniz", "Ruhsuz Başkan istemiyoruz" ve "Büyük Başkan Aziz Yıldırım" şeklinde tezahüratlar yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, tesise giriş yapan takım otobüsüne taş, cam ve pet şişe ile yumurta attı. Otobüsün tesise girmesinin ardından bir süre daha bekleyen taraftarlar dağıldı.