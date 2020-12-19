Fenerbahçeli taraftarlardan Başkan Ali Koç ve Erol Bulut'a istifa çağrısı
Fenerbahçeli taraftarlardan Başkan Ali Koç ve Erol Bulut'a istifa çağrısı
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybeden Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı. Alınan bu kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.
Taraftarlar istifaya davet etti
Alınan bu kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti. Aynı zamanda birçok taraftar teknik direktör olarak Erol Bulut ile yolların ayrılmasını ve Aykut Kocaman'ın takıma geri dönmesini istediklerini belirttiler.
Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar şu şekilde;
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