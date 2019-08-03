Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.
- 33 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezon 43 maçta 9 gol atarken 2 de asist üretti.
Roma'nın 'Kolarov' paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. pic.twitter.com/lcaRQC2hBs
Roma'nın 'Kolarov' paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. pic.twitter.com/lcaRQC2hBs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Ağustos 2019
Yorum