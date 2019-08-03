SÜPER LİG

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım geldi.

Haber Merkezi DHA
Kolarov'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kolarov'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: IHA

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.

  • 33 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezon 43 maçta 9 gol atarken 2 de asist üretti.

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