SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı, rakam dudak uçuklattı

Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği kişinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Topuz, "Satış bedeli olan 2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı. Polis faillerin peşinde" dedi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Topuz, 9 milyon euro bedelle Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Mehmet Topuz, 9 milyon euro bedelle Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kayseri'de ikamet eden Mehemt Topuz yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'deki evini satmak için daha önceden tanıdığı R.A'ya vekalet verdiğini ve satışın gerçekleşmesinden sonra R.A'nın kuzeni O.A. ile parayı kendisine göndermeden kayıplara karıştığını ileri sürdü.

"2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı"


Olayın polise intikal ettiğini belirten Topuz, "R.A'yı daha önceden de tanıyorum. Bu satış için de ona vekalet verdim. Ancak satış bedeli olan 2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı. Satış yaptığımız kişilerden parayı alması ve arabaya binip kaçmasının görüntüleri var. Polis faillerin peşinde" dedi.

Mehmet Topuz 2009-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
Mehmet Topuz 2009-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

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