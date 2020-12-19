Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı, rakam dudak uçuklattı

Kayseri'de ikamet eden Mehemt Topuz yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'deki evini satmak için daha önceden tanıdığı R.A'ya vekalet verdiğini ve satışın gerçekleşmesinden sonra R.A'nın kuzeni O.A. ile parayı kendisine göndermeden kayıplara karıştığını ileri sürdü.

"2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı"

Olayın polise intikal ettiğini belirten Topuz, "R.A'yı daha önceden de tanıyorum. Bu satış için de ona vekalet verdim. Ancak satış bedeli olan 2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı. Satış yaptığımız kişilerden parayı alması ve arabaya binip kaçmasının görüntüleri var. Polis faillerin peşinde" dedi.