SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin istediği futbolcular sakata geldi

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan futbolcuların kendi takımlarında ciddi sakatlıklar yaşamaları dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sportif direktör Comolli ve teknik direktör Cocu.

Sportif direktör Comolli ve teknik direktör Cocu.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin listesinde olan ancak bir şekilde transferleri gerçekleşmeyen oyunculardan peş peşe sakatlık haberleri geliyor. İşte dikkatleri çeken o sakatlık listesi;

Aboubakar 6 ay yok

Porto'da golcü oyuncu Aboubakar'ın çapraz bağlarının koptuğu ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Emre Akbaba Ameliyat olacak

Galatasaray forması giyen Emre Akbaba'nın ayak parmak kemiğinde içi kırık tespit edilirken, milli futbolcunun bugün ameliyat edileceği duyuruldu. Emre'nin yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

Wilshere de sakatlandı

West Ham United'a transfer olan Jack Wilshere ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Janssen devreyi kapattı

Fenerbahçe'nin yeniden kiralamayı düşündüğü Janssen'in Tottenham'da yaşadığı sakatlık nedeniyle ocak ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

Mina henüz maça çıkamadı

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak 30 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Yerry Mina, yeni takımıyla henüz maça çıkamadı. Oyuncunun sahalara dönmesinin en az 3 haftayı bulacağı belirtiliyor.

  • Van Ginkel ile Bas Dost da Fenerbahçe'nin transfer listesinde olup ciddi sakatlık yaşayan futbolcular listesinde yer aldı.

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