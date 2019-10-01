Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi: Maç tekrar edilmeyecek
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Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi: Maç tekrar edilmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yapılan 'kural hatası' itirazını reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaleci Altay Bayındır'ın topu oyuna soktuğu sırada Cisse'nin ceza sahasında olduğu pozisyon için kural ihlali itirazı yapılmıştı.

Kaleci Altay Bayındır'ın topu oyuna soktuğu sırada Cisse'nin ceza sahasında olduğu pozisyon için kural ihlali itirazı yapılmıştı.

Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında 2 kez kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na mücadelenin 45+2. dakikadan itibaren tekrar edilmesi talebinde bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, sarı-lacivertlilerin yaptığı itirazı reddetti. Federasyonun resmi hesabından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirildi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verildi" denildi.

Taç pozisyonu

Fenerbahçe Kulübü, karşılaşma 1-0 üstünlüğüyle devam ederken 45+2. dakikada yedikleri golden önce kullanılan taç atışında kural hatası yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

Taç atışı pozisyonu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Taç atışı pozisyonu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

İtiraz edilen 2. pozisyon

Sarı-lacivertliler, 47. dakikada 2-1 geri düştükleri golden önce de kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde bulunması nedeniyle kural hatası yapıldığını savunmuştu.


TFF yönetim Kurulu ayrıca Ankaragücü Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.


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