Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi: Maç tekrar edilmeyecek

Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında 2 kez kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na mücadelenin 45+2. dakikadan itibaren tekrar edilmesi talebinde bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, sarı-lacivertlilerin yaptığı itirazı reddetti. Federasyonun resmi hesabından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirildi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verildi" denildi.

Taç pozisyonu

Fenerbahçe Kulübü, karşılaşma 1-0 üstünlüğüyle devam ederken 45+2. dakikada yedikleri golden önce kullanılan taç atışında kural hatası yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, 47. dakikada 2-1 geri düştükleri golden önce de kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde bulunması nedeniyle kural hatası yapıldığını savunmuştu.

TFF yönetim Kurulu ayrıca Ankaragücü Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.

